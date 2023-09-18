18 вересня бронзову нагороду Україні у ваговій категорії до 79 кілограмів приніс Василь Михайлов. 28-річний борець пройшов складний шлях до третього місця на п'єдесталі, пише 24 Канал.

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Бронзовий початок для України

До півфіналу українець здолав суперників із Монголії (10:2) та Словаччини (5:2). На жаль, в 1/2 чемпіонату світу-2023 Михайлов програв грузину Володимиру Гамкрелідзе 10:4.

Після цієї поразки на Василя чекала сутичка за "бронзу", у якій Михайлов здолав казаха Болата Сакаєва.

Василь Михайлов другий рік поспіль здобуває "бронзу" чемпіонату світу. Це перша медаль України на ЧС у сербському Белграді.

Після перемоги український борець впав на килим та закрив очі долонями, не повіривши у своє третє місце.

Відео із бронзової сутички Михайлова на ЧС-2023

Слід відзначити, що борчиня Юлія Ткач вже гарантувала собі місце на п'єдесталі та як мінімум "срібло". Наша досвідчена спортсменка вийшла у фінал ЧС-2023 у ваговій категорії до 59 кілограмів, де зійдеться із представницею Китаю.

До слова, чемпіонат світу-2023 з боротьби у Белграді триватиме з 16-го по 24-те вересня.