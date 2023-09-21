21 вересня другу нагороду в актив українських борчинь принесла Ірина Коляденко. Уродженка Ірпеня змагалась у ваговій категорії до 62 кілограмів, пише 24 Канал.

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Друга медаль України у жіночій боротьбі

В 1/16 фіналу українка впевнено перемогла "нейтральну" росіянку 6:4. Далі в Ірини була перемога над шведкою 10:0. На жаль, у півфіналі Коляденко зазнала своєї першої поразки на чемпіонаті світу у Сербії. Кривдницею української борчині стала суперниця із Киргизстану 2:2.

Тому на українку чекала втішна сутичка, у якій наша бронзова призерка Олімпіади-2020 у Токіо перемогла представницю Молдови 10:0.

Коляденко зробила усе, аби поборотись бодай за "бронзу", що вона й успішно зробила. У бронзовому фіналі Ірина із "сухим" рахунком 10:0 тріумфувала над суперницею з Німеччини. Це була друг поспіль звитяга українки із однаковим рахунком.

Ірина Коляденко підійнялась на третє сходинку п'єдесталу на ЧС-2023. Також Ірина принесла Україні дебютну ліцензію на Олімпіаду-2024 у Париж.

Відзначимо, що олімпійська ліцензія не є іменною, тому приймати рішення, хто із дівчат виступить наступного року у столиці Франції, буде приймати лише федерація. Однак немає сумнівів, що Коляденко, як одна із лідерок України, поїде у Париж та вдруге поспіль здобуде олімпійську нагороду.

Нагадаємо! Першу медаль Україні від жіночої команди здобула досвідчена Юлія Ткач, яка стала віцечемпіонкою світу-2023. У чоловічій боротьбі бронзову медаль нашій країні приніс Василь Михайлов.