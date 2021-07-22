Непереможний українець Амосов визнаний одним з найсильніших бійців світу
Джерело:bellator
Ярослав Амосов став першим українським чемпіоном світу Bellator. Непереможний боєць потрапив до рейтингу найсильніших бійців незалежного від вагової категорії (P4P).
У Bellator оновили рейтинги найкращих бійців незалежно від ваги. Українець Амосов, який виступає у напівсередній вазі, посідає 5 місце.
До слова Як я і обіцяв, пояс їде в Україну, – Ярослав Амосов про здобуття титулу
Першу позицію утримує володар поясів у напівлегкому та легкому дивізіонах Патрісіо Фрейре.
Топ-5 рейтингу Bellator
1. Патрісіо Фрейре
2. Вадим Нємков
3. Гегард Мусасі
4. Раян Бейдер
5. Ярослав Амосов
Ярослав Амосов у ніч на 12 червня відібрав титул чемпіона у бразильця Дугласа Ліми. Українець переміг рішенням суддів. Для Амосова це була 26 перемога поспіль. Українець виграв усі свої поєдинки.