27-річний Амосов став першим в історії України володарем світового поясу.

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Що відомо про бій

Зустріч непереможного Амосова та триразового чемпіона світу Ліми була головною подією Bellator 260. На кону поєдинку був титул чемпіона світу.

Поєдинок минув під тотальним контролем українського борця. Ярослав намагався перевести бій у партер та боровся з суперником. Натомість українець уникав розмінів з Лімою.

За п'ять раундів Амосов зробив 5 вдалих спроб перевести поєдинок у партер.

Найбільші неприємності для українця настали у 5 раунду. Ліма спробував зробити больовий прийом, але не зміг зафіксувати його.