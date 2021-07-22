В Bellator обновили рейтинги лучших бойцов независимо от веса. Украинец Амосов, выступающий в полусреднем весе, занимает 5 место.
К слову Как я и обещал, пояс едет в Украину, – Ярослав Амосов о получении титула
Первую позицию удерживает обладатель поясов в полулегком и легком дивизионах Патрисио Фрейре.
Топ-5 рейтинга Bellator
1. Патрисио Фрейре
2. Вадим Немков
3. Гегард Мусаси
4. Райан Бейдер
5. Ярослав Амосов
Ярослав Амосов в ночь на 12 июня отобрал титул чемпиона у бразильца Дугласа Лимы. Украинец победил решением судей. Для Амосова это была 26 победа подряд. Украинец выиграл все свои поединки.