В Bellator обновили рейтинги лучших бойцов независимо от веса. Украинец Амосов, выступающий в полусреднем весе, занимает 5 место.

К слову Как я и обещал, пояс едет в Украину, – Ярослав Амосов о получении титула

Первую позицию удерживает обладатель поясов в полулегком и легком дивизионах Патрисио Фрейре.

Топ-5 рейтинга Bellator

1. Патрисио Фрейре

2. Вадим Немков

3. Гегард Мусаси

4. Райан Бейдер

5. Ярослав Амосов

Внимание: P4P (Pound-for-pound) – термин, употребляемый в единоборствах в отношении бойца, который признан лучшим вне зависимости от весовой категории.

Ярослав Амосов в ночь на 12 июня отобрал титул чемпиона у бразильца Дугласа Лимы. Украинец победил решением судей. Для Амосова это была 26 победа подряд. Украинец выиграл все свои поединки.