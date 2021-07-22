У Bellator оновили рейтинги найкращих бійців незалежно від ваги. Українець Амосов, який виступає у напівсередній вазі, посідає 5 місце.

До слова Як я і обіцяв, пояс їде в Україну, – Ярослав Амосов про здобуття титулу

Першу позицію утримує володар поясів у напівлегкому та легкому дивізіонах Патрісіо Фрейре.

Топ-5 рейтингу Bellator

1. Патрісіо Фрейре

2. Вадим Нємков

3. Гегард Мусасі

4. Раян Бейдер

5. Ярослав Амосов

До уваги: P4P (Pound-for-pound) – термін, що вживається у єдиноборствах щодо бійця, який визнаний найкращим незалежно від вагової категорії.

Ярослав Амосов у ніч на 12 червня відібрав титул чемпіона у бразильця Дугласа Ліми. Українець переміг рішенням суддів. Для Амосова це була 26 перемога поспіль. Українець виграв усі свої поєдинки.