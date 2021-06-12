Пояс Bellator вперше їде в Україну
Непереможний Амосов, який виграв усі 26 поєдинків, заявив, що везе пояс чемпіона світу в України. Окрім того, боєць подякував усім, хто в нього вірив та підтримував.
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Як я і обіцяв, пояс їде в Україну. Мені дуже приємно, що вас так багато, тих хто вірив у мене і підтримував. У моїй підготовці брало участь багато людей, я вдячний кожному. Спасибі моїй команді за виконану роботу,
– написав Амосов.
Боєць додав, що велика праця та віра в себе допоможе здійснити мрії. "Завжди мрійте, завжди вірте в себе і знайте, велика праця завжди винагороджується", – сказав Ярослав.
Як Амосов став чемпіоном світу
- 27-річний українець провів 6 поєдинків у Bellator та всі виграв. Це дозволило Амосову вийти на бій проти Дугласа Сілви за титул чемпіона світу.
- Поєдинок тривав усі 5 раундів. Українець контролював хід сутички та виграв одноголосним рішенням суддів.