Приємна зустріч: Ярмоленко повернувся у київське Динамо – фото

Правий вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко прилетів у Київ. Колишній лідер Динамо вирішив скористатись нагодою та відвідати академію рідного клубу.

Повернення зіркового лідера

Андрій Ярмоленко вирішив зробити приємне для вихованців Динамо. Футболіст зустрівся з юними майбутніми гравцями основної команди.

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Вінгер прибув до Києва напередодні збору національної команди перед Євро-2020. Чемпіонат Англії завершено, тому Ярмоленко може повністю сконцентруватись на виступах за збірну Андрія Шевченка.

Ярмоленко не зумів провести хороший сезон в англійському клубі через травму. Після відновлення востаннє 31-річний вінгер виходив у футболці "молотобійців" 9 травня проти Евертона. У тій грі Андрій провів на полі лише 17 хвилин та не запам'ятався результативними діями. За весь сезон-2020/2021 Ярмоленко зіграв 24 поєдинки в усіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 5 асистів.

Дякуємо за візит,

– йдеться у пості.

Футболіст вже пропустив один матч національної команди проти Бахрейну, який завершився нічиєю 1:1. А міг й взагалі завершитись сенсаційною поразкою України, якби не Віктор Циганков. Тепер на підопічних Шевченка чекають контрольні спаринги проти Північної Ірландії (3 червня) та Кіпру (7 червня).