Українець вийшов у стартовому складі, був активний, і на 87-й хвилині віддав гольову передачу, після якої рахунок став 2:1.

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Правда, перевага молотобійці не втримали і пропустили вже у компенсований час – матч закінчився внічию 2:2.

Травма Ярмоленка