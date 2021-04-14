Київський клуб не зможе дозволити собі його трансфер, який зараз оцінюється в п'ять мільйонів євро. Крім того, запрошення зіркового українця не входить в пріоритетні плани головного тренера Динамо Мірчі Луческу.

Дещо раніше Динамо почало переговори про повернення Ярмоленка у клуб, – журналіст

Також наголошується, що зарплата Ярмоленко, яка зараз нібито становить 3,3 мільйона євро в рік, є несумісною з окладом інших футболістів киян, що може привести до проблем всередині колективу.

Що відомо про Ярмоленка зараз