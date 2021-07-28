Яремчук на прицілі у Роми: Моурінью вимагає купити нападника збірної України

Роман Яремчук може одягнути футболку Роми. Італійський клуб націлився на придбання українського форварда.

Сам Моурінью зацікавився українцем

25-річний нападник таки може переїхав у топовий чемпіонат Європи – Серію А. На Романа Яремчука серйозно націлилась італійська Рома, яку очолює португалець Жозе Моурінью.

Цікаво Яремчук перейде у Бенфіку за двох умов

У придбанні футболіста збірної України зацікавлений сам португальський фахівець. Потрапити у милість до Жозе не так просто, адже наставник відзначається своїм палким та скандальним характером. Наразі невідомо, що ж так Моурінью вподобав у грі Яремчука.

Спочатку тренер "вовків" хотів бачити у своєму складі Сердара Азмуна з російського Зеніта. Однак гравець може незабаром одягнути футболку німецького Баєра.

Гент хоче космічні гроші за Яремчука

Перед стартом Євро-2020 українцю у бельгійському клубі дали обіцянку – відпустити його після завершення турніру. Однак чемпіонат Європи вже завершився, а нападник ще залишається футболістом Гента. У клубі хочуть виручити за трансфер Романа Яремчука 25 мільйонів євро.