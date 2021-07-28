Сам Моурінью зацікавився українцем
25-річний нападник таки може переїхав у топовий чемпіонат Європи – Серію А. На Романа Яремчука серйозно націлилась італійська Рома, яку очолює португалець Жозе Моурінью.
Цікаво Яремчук перейде у Бенфіку за двох умов
У придбанні футболіста збірної України зацікавлений сам португальський фахівець. Потрапити у милість до Жозе не так просто, адже наставник відзначається своїм палким та скандальним характером. Наразі невідомо, що ж так Моурінью вподобав у грі Яремчука.
Спочатку тренер "вовків" хотів бачити у своєму складі Сердара Азмуна з російського Зеніта. Однак гравець може незабаром одягнути футболку німецького Баєра.
Гент хоче космічні гроші за Яремчука
Перед стартом Євро-2020 українцю у бельгійському клубі дали обіцянку – відпустити його після завершення турніру. Однак чемпіонат Європи вже завершився, а нападник ще залишається футболістом Гента. У клубі хочуть виручити за трансфер Романа Яремчука 25 мільйонів євро.
- Український футболіст відсутній у заявці Гента на кваліфікацію Ліги конференцій. Таким кроком бельгійці хочуть підвищити ціну на гравця атаки.
- Після Євро-2020 вартість Яремчука на порталі Transfermarkt значно підвищилась – на 2,5 мільйони євро. Тепер за його перехід доведеться заплатити 17,5 мільйонів євро.
- Угода з бельгійською командою розрахована до кінця червня 2025 року.
- У сезоні-2020/2021 Роман зіграв 43 матчів в усіх турнірах, у яких наколотив 23 голи та віддав 8 асистів.
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