За яких умов Яремчук одягне футболку Бенфіки

Один із найкращих нападників збірної України на Євро-2020 потрапив на першу шпальту видання Record. Португальська Бенфіка може підсилитись Романом Яремчуком.

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Клуб нібито вже провів перемовини з Гентом щодо потенційного трансферу українця. Бельгійська команда ще перед стартом чемпіонату Європи пообіцяла футболісту, що відпустить його по завершенню турніру. Клуб Бельгії хоче виручити за перехід нападника 15 мільйонів євро. Бенфіка не злякалась такої суми.



Яремчук може перейти у Бенфіку / Фото Record

Але є дві умови. Португальський клуб повинен пройти кваліфікацію Ліги чемпіонів та продати у міжсезоння Харіса Сеферофіча – форварда збірної Швейцарії.

Відзначимо, що головний тренер Гента Хейн Ванхазебрук розповів, що майбутнє Яремчука стане зрозумілим після розмови із самим футболістом. Раніше Роман в один голос заявляв, що має бажання покинути команду.