Сам Моуринью заинтересовался украинцем

25-летний нападающий таки может переехать в топовый чемпионат Европы – Серию А. На Романа Яремчука серьезно нацелился итальянская Рома, которую возглавляет португалец Жозе Моуринью.

Интересно Яремчук перейдет в Бенфику при двух условиях

В приобретении футболиста сборной Украины заинтересован сам португальский специалист. Попасть в милость к Жозе не так просто, ведь наставник отмечается своим пылким и скандальным характером. Пока неизвестно, что же так Моуринью понравилось в игре Яремчука.

Сначала тренер "волков" хотел видеть в своем составе Азмуна из российского Зенита. Однако игрок может вскоре надеть футболку немецкого Байера.

Гент хочет космические деньги за Яремчука

Перед стартом Евро-2020 украинцу в бельгийском клубе дали обещание – отпустить его после завершения турнира. Однако чемпионат Европы уже завершился, а нападающий еще остается футболистом Гента. В клубе хотят выручить за трансфер Романа Яремчука 25 миллионов евро.