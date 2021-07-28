Сам Моуринью заинтересовался украинцем
25-летний нападающий таки может переехать в топовый чемпионат Европы – Серию А. На Романа Яремчука серьезно нацелился итальянская Рома, которую возглавляет португалец Жозе Моуринью.
Интересно Яремчук перейдет в Бенфику при двух условиях
В приобретении футболиста сборной Украины заинтересован сам португальский специалист. Попасть в милость к Жозе не так просто, ведь наставник отмечается своим пылким и скандальным характером. Пока неизвестно, что же так Моуринью понравилось в игре Яремчука.
Сначала тренер "волков" хотел видеть в своем составе Азмуна из российского Зенита. Однако игрок может вскоре надеть футболку немецкого Байера.
Гент хочет космические деньги за Яремчука
Перед стартом Евро-2020 украинцу в бельгийском клубе дали обещание – отпустить его после завершения турнира. Однако чемпионат Европы уже завершился, а нападающий еще остается футболистом Гента. В клубе хотят выручить за трансфер Романа Яремчука 25 миллионов евро.
- Украинский футболист отсутствует в заявке Гента на квалификацию Лиги конференций. Следующим шагом бельгийцы хотят повысить цену на игрока атаки.
- После Евро-2020 стоимость Яремчука на портале Transfermarkt значительно повысилась – на 2,5 миллиона евро. Теперь за его переход придется заплатить 17,5 миллиона евро.
- Соглашение с бельгийской командой рассчитано до конца июня 2025 года.
- В сезоне 2020/2021 Роман сыграл 43 матча во всех турнирах, в которых наколотил 23 гола и отдал 8 ассистов.