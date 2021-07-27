Клуб погодиться відпустити Романа Яремчука, якщо потенційний покупець запропонує тільки 25 мільйонів євро. Таку обіцянку українському форварду дали представники Гента.

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Бельгійський клуб готовий оперативно знайти заміну Яремчуку. Втім, керівництво Гента планує все-таки зберегти поточний склад і сподівається, що всі ключові гравці залишаться в команді, але допускає продажу, якщо надійдуть "божевільні пропозиції".

Раніше головний тренер Гента Хейн Ванхазебрук розповів, що майбутнє Яремчука стане зрозумілим після розмови із самим футболістом. Раніше Роман в один голос заявляв, що має бажання покинути команду.

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