Клуб погодиться відпустити Романа Яремчука, якщо потенційний покупець запропонує тільки 25 мільйонів євро. Таку обіцянку українському форварду дали представники Гента.
До теми Яремчук перейде у Бенфіку за двох умов
Бельгійський клуб готовий оперативно знайти заміну Яремчуку. Втім, керівництво Гента планує все-таки зберегти поточний склад і сподівається, що всі ключові гравці залишаться в команді, але допускає продажу, якщо надійдуть "божевільні пропозиції".
- Раніше головний тренер Гента Хейн Ванхазебрук розповів, що майбутнє Яремчука стане зрозумілим після розмови із самим футболістом. Раніше Роман в один голос заявляв, що має бажання покинути команду.
Яремчук вирос у ціні
- Український футболіст відсутній у заявці Гента на кваліфікацію Ліги конференцій. Таким кроком бельгійці хочуть підвищити ціну на гравця атаки.
- Після Євро-2020 вартість Яремчука на порталі Transfermarkt значно підвищилась – на 2,5 мільйони євро. Тепер за його перехід доведеться заплатити 17,5 мільйонів євро.