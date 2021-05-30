Яремчук не зіграє проти Північної Ірландії, – ЗМІ

Збірна України продовжує готуватися до чемпіонату Європи-2020. Попереду в команди Андрія Шевченка два спаринги проти Північної Ірландії та Кіпру.

Яремчук працює без м'яча

У поєдинку проти Північної Ірландії, який вже 3 червня відбудеться у Дніпрі, може не зіграти основний нападник Роман Яремчук.

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Повідомляється, що після приїзду в збірну форвард Гента займається за індивідуальною програмою. Яремчук працює без м'яча та обмежується індивідуальними пробіжками.

Тренерський та медичний штаб розраховують, що незабаром нападник приступить до роботи в загальній групі.

Перед Євро-2020, яке розпочнеться 11 червня, збірна України втратила 5 футболістів.

Збірній не допоможуть відразу три футболісти Шахтаря – хавбек Євген Коноплянка, нападник Жуніор Мораес, оборонець Валерій Бондар.

Також Андрій Шевченко не зможе розраховувати на півзахисника Динамо Віталія Буяльського. У гравця тріщина у ступні. Євро-2020 пропустить гравець Аталанти Віктор Коваленко.

Товариський поєдинок Україна – Північна Ірландія відбудеться 3 червня. Початок гри о 21:45.