Яремчук не зіграє проти Північної Ірландії, – ЗМІ

30 травня 2021 , 15:26
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Збірна України продовжує готуватися до чемпіонату Європи-2020. Попереду в команди Андрія Шевченка два спаринги проти Північної Ірландії та Кіпру.

Яремчук працює без м'яча

У поєдинку проти Північної Ірландії, який вже 3 червня відбудеться у Дніпрі, може не зіграти основний нападник Роман Яремчук.

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Повідомляється, що після приїзду в збірну форвард Гента займається за індивідуальною програмою. Яремчук працює без м'яча та обмежується індивідуальними пробіжками.

Тренерський та медичний штаб розраховують, що незабаром нападник приступить до роботи в загальній групі.

Товариський поєдинок Україна – Північна Ірландія відбудеться 3 червня. Початок гри о 21:45.
Автор: Михайло Гема