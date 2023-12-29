Зрадники України, які фінансують війну та провал Зорі: головні спортивні розчарування 2023

Надскладний 2023 рік був наповнений не лише перемогами українського спорту, а й невдалими виступами. Ще більшим розчаруванням стали ті спортсмени, з яких повномасштабна війна зняла всі маски.

24 Канал вже аналізував найбільші перемоги українського спорту у році, що минає. Тепер настав час згадати про головні падіння наших атлетів у 2023-му. Звісно, не обійшлося й без теми повномасштабного вторгнення в Україні та справжнього зрадництва в світі спорту.

Варте уваги Нокаут Усика, "золото" Магучіх, Харлан змінює історію: найбільші успіхи українського спорту 2023

Зоря – несподіваний аутсайдер на виліт

Перша частина сезону УПЛ-2023/2024 стала шокуючою для футбольних уболівальників. Усі вже давно звикли, що на вершинах турнірної таблиці розташовуються Динамо, Шахтар та Зоря. Але цей сезон став сезоном несподіванок.

Якщо "гірники" ще нав'язують свою боротьбу, кияни теж починають знову показувати "зуби", то Зоря взагалі не виправдовує своє прізвисько "мужики". Луганський клуб не впорався із завданням – грою на два футбольні фронти.

Якщо в груповому раунді Ліги конференцій Зоря здобула дві перемоги у 6-ти турах та посіла 3-тє місце у квартеті "В", то в УПЛ справи у бронзового призера минулого сезону-2022/2023 йдуть просто катастрофічно.

"Мужики" набрали лише 12 очок за 14 зіграних ігор та посідают незвичну для себе 14-му сходинку. А це зона плей-оф на виліт із української першості. Команда за стільки матчів здобула лише дві звитяги при 6-ти поразках. Ще 6 поєдинків зводились до мирової.

Зоря спробує виправити ситуацію у новому 2024 році, хоча не можна сказати, що клуб намагається активно розвиватись. Тим паче, що команда з Луганська закінчила свій шлях у єврокубках-2023/2024 та позбавила Україну одного з двох представників на євроарені. Боротьбу в Лізі Європи продовжує лише Шахтар.

"Золоті часи" українського біатлону, схоже, в минулому

Невпевнені виступи Зорі в цьому сезоні змусили керівництво клубу вдатись до тренерських ротацій.Замість Валерія Кривенцова до керма луганського клубу прийшов Юрій Коваль, який готовий разом із командою виправляти критичну ситуацію.

Українські вболівальники не плекали великих надій на новий біатлонний сезон-2023/2024. І правильно зробили. Адже старт від обох українських збірних хочеться просто забути. Лише капітан чоловічої команди Дмитро Підручний є невеликим промінчиком надії в українському біатлоні.

Біатлоніст із Тернополя взяв участь у шести гонках, а його найкращим результатом стало 19-те місце у переслідуванні в австрійському Гохфільцені. Лише спринт в Австрії не вдався Підручному (52-га позиція). В усіх інших своїх особистих гонках Дмитро заїжджав у ТОП-30.

Натомість інші два біатлоністи Антон Дудченко та Артем Тищенко набрали лише по 3 бали та займають одні з останніх місць у загальному заліку.

Підручний логічно займає найкраще місце серед українських біатлоністів у загальному заліку Кубка світу – 34-те місце (72 бали). Також у загальному заліку є Дудченко (65-та позиція) та Тищенко (68-ма сходинка).

У жіночій команді справи йдуть стабільніше, а їхні місця в загальному заліку лише це підтверджують. Ірина Петренко (26-та, 102 бали), Юлія Джима (30-та, 79 очок), Анастасія Меркушина (33-та, 78 пунктів), Христина Дмитренко (49-та, 38 балів) та Анна Кривонос (72-га, 1 пункт).

Якщо на Дмитренко та Кривонос не було великих сподівань, то головною надією українських уболівальників уже котрий рік залишається Джима. Однак Юлія поки що ще не заїжджала навіть у квіткову зону. Свій найкращий результат 33-річна киянка показала у переслідуванні у Швейцарії – 18-те місце.

Найкращою за ці три стартові етапи Кубка світу стала Ірина Петренко. Хоча не вона показала найкращий результат українок після трьох етапів. Авторкою цього результату стала Меркушина. Анастасія заїхала у топ-10 за результатами все того ж персьюту у Ленцергайде. Ірина ж стала там 12-ю.

Якщо в минулому українські уболівальники ледь не кожного етапу раділи медалям, то тепер за щастя побачити заїзд у квіткову зону, а на нагороди можна лише сподіватись. Часи золотої жіночої естафетної четвірки вже минули!

Яна Клочкова – "золота рибка", яка обрала ворожий "басейн"

2023 рік запам'ятався не лише розчаруваннями в спортивному плані. Цей рік розкрив тих титулованих спортсменів, які виявились не такими вже й патріотами нашої країни, а то й відвертими зрадниками.

У першу чергу мова йде про "золоту рибку" України Яну Клочкову. Уродженка Сімферополя не зрадила своєю рідному краю, але зрадила цілу країну. Повномасштабна війна не змусила олімпійську чемпіонку покинути тимчасово окупований Крим та переїхати на підконтрольну Україні територію.

Натомість Клочкова зайняла іншу позицію – мовчання. Яна не лише закрила свої соцмережі, які й так веде не так активно, а й вирішила жити за правилом: "Моя хата скраю – я нічого не знаю". Повідомлялося, що українська плавчиня наповнює свою сторінку в російській соцмережі "Вконтактє", нічого не сказала про війну та не засудила агресора.

Тотальна нейтралізація від однієї з найтитулованіших українських спортсменок в історії, яка раніше скаржилася, що її не запросили на урочистості з нагоди 30-річчя Незалежності України.



Клочкова зробила приватними свої соцмережі / Скриншот з інстаграму

Головні спортивні досягнення плавчині-зрадниці Яни Клочкової

Яна Клочкова – 4-разова олімпійська чемпіонка 2000-го (Сідней) та 2004-го років (Афіни). Також здобула "срібло" на дистанції 800 метрів вільним стилем на Олімпіаді-2000 у Сіднеї.

Ще 10 разів українська плавчиня підіймалась на найвищу сходинку п'єдесталу на чемпіонатах світу. Загалом здобула на цьому рівні 14 нагород, 28 – на чемпіонатах Європи (14 золотих, 5 срібних та 3 бронзові медалі).

Поставила 50 рекордів України.

У 2004-му отримала звання "Герой України", а вже через 4 роки Клочкова попрощалась з професійною кар'єрою.

Давидко фінансує вбивства українців

Ще однією такою спортивною зрадницею України стала сумоїстка Ольга Давидко, якою вона ще є із 2016-го, коли відновила кар'єру заради збірної Росії та викинула український паспорт. Ще тоді спортсменка зізнавалася, що голосувала за "приєднання" Криму до Росії на псевдореферендумі, а зараз вона взагалі є віцепрезидентом так званої "Федерації сумо Республіки Крим".

Однак у 2023 році Давидко пробила чергове дно. Влітку з'явилась інформація, що сумоїстка відкрила фонд підтримки армії Росії із назвою "Вмєстє ми сіла". Через це 37-річній колаборантці, яка була першою чемпіонкою світу з сумо для України, прокуратура Криму та Севастополя висунула підозру.

Бувши публічною особою, жінка неодноразово виступала у пропагандистських ЗМІ з підтримкою "сво" та регулярно публікувала повідомлення в соцмережах про збори та заклики допомогти окупантам. Зазначені дії підозрюваної спрямовані на допомогу державі-окупанту з метою заподіяння шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів ворогу та його збройним формуванням,

– йшлося в офіційному повідомленні.



Ольга Давидко – сумоїстка-зрадниця України / Кадр із відео

Цікаво! Допуск росіян на ОІ, сутичка Харлан з росіянкою і зашквари Ломи: головні спортивні скандали 2023

Інші зрадники українського спорту:

Анатолій Тимощук – колишній футболіст збірної України та Шахтаря, який у 2007-му вперше поїхав грати у Росію, де згодом став асистентом головного тренера у Зєніті. Мозок Тимощука, який робив із себе величезного патріота України, повністю промили у країні-агресорці.

– колишній футболіст збірної України та Шахтаря, який у 2007-му вперше поїхав грати у Росію, де згодом став асистентом головного тренера у Зєніті. Мозок Тимощука, який робив із себе величезного патріота України, повністю промили у країні-агресорці. Максим Василенко – колишній спортивний гімнаст збірної України, який у січні 2022-го закінчив професійну кар'єру. Після 24 лютого 2022 року декілька разів зашкварювався та видавав свою проросійську натуру. У червні 2022-го року став тренером гімнастичного центру у Москві.

– колишній спортивний гімнаст збірної України, який у січні 2022-го закінчив професійну кар'єру. Після 24 лютого 2022 року декілька разів зашкварювався та видавав свою проросійську натуру. У червні 2022-го року став тренером гімнастичного центру у Москві. Віктор Петренко – колишній віцепрезидент федерації фігурного катання України, який брав участь у льодовому шоу в країні-агресора.

– колишній віцепрезидент федерації фігурного катання України, який брав участь у льодовому шоу в країні-агресора. Віталій Віценець – колишній футболіст Шахтаря, який із липня 2023-го є асистентом головного тренера Звєзди Санкт-Петербург.

І це ще далеко не весь перелік спортивних зрадників України, які стали справжнім розчаруванням. Є і багато тих, до кого теж є великі сумніви. Найвідоміший і найскандальніший приклад – це звісно Василь Ломаченко.