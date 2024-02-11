Випустив емоції прямо на полі: легіонер Жирони не стримав сліз після розгрому від Реала

Новий футбольний вікенд не приніс Жироні та її уболівальникам позитивних емоцій. У 24-му турі Ла Ліги підопічні Мічела були розгромлені Реалом.

Аж чотири м'ячі влетіли у ворота жирондинців. Натомість "червоно-білі" не змогли відповісти бодай голом престижу. Мовчали у тому матчі й українські легіонери Жирони Віктор Циганков та Артем Довбик, які вийшли у старті та обоє відіграли однакову кількість часу – по 70 хвилин, повідомляє 24 Канал.

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Щирі чоловічі емоції

Фінальний свисток зафіксував розгромну домашню перемогу Реала 4:0. Андрій Лунін провів свій 7-й "сухий" поєдинок у цьому сезоні Ла Ліги-2023/2024.

Після поєдинку настрій у футболістів Жирони був далеким від найкращого. Один із гравців гостей навіть не стримав своїх емоцій. Мова йде про орендованого в англійського Манчестер Сіті Яна Коуту.

21-річний правий захисник із Бразилії близько до серця взяв поразку від Реала, випустивши сльози на зовні. Одноклубники Коуту взялись заспокоювати бразильця, який провів жахливий матч, наповнений цілою горою особистих помилок.

У грудні 2023-го у європейській пресі була інформація, що Реал поклав око на Коуту, якого спробує підписати у наступному сезоні.

Відзначимо, що Коуту виступає за каталонський клуб із липня 2023-го. Орендна угода Яна із Жироною розраховна до кінця цього сезону-2023/2024. Після чого повернеться до Манчестера. З "містянами" у нього контракт до кінця червня 2025-го.

У футболці Жирони орендовний Коуту вже провів аж 83 матчі (5 голів та 14 асистів). Чому так багато поєдинків? Все через те, що бразилець вже вдруге грає в оренді у Жироні. Вперше він поїхав в іспанський клуб ще восени 2020-го року.

Після чого з'їздив в оренду у португальську Брагу, але таки повернувся до Жирони. За МанСіті Коуту так досі не дебютував.