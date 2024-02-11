Аж чотири м'ячі влетіли у ворота жирондинців. Натомість "червоно-білі" не змогли відповісти бодай голом престижу. Мовчали у тому матчі й українські легіонери Жирони Віктор Циганков та Артем Довбик, які вийшли у старті та обоє відіграли однакову кількість часу – по 70 хвилин, повідомляє 24 Канал.

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Щирі чоловічі емоції

Фінальний свисток зафіксував розгромну домашню перемогу Реала 4:0. Андрій Лунін провів свій 7-й "сухий" поєдинок у цьому сезоні Ла Ліги-2023/2024.

Після поєдинку настрій у футболістів Жирони був далеким від найкращого. Один із гравців гостей навіть не стримав своїх емоцій. Мова йде про орендованого в англійського Манчестер Сіті Яна Коуту.

21-річний правий захисник із Бразилії близько до серця взяв поразку від Реала, випустивши сльози на зовні. Одноклубники Коуту взялись заспокоювати бразильця, який провів жахливий матч, наповнений цілою горою особистих помилок.

Цікаво! У грудні 2023-го у європейській пресі була інформація, що Реал поклав око на Коуту, якого спробує підписати у наступному сезоні.

Відзначимо, що Коуту виступає за каталонський клуб із липня 2023-го. Орендна угода Яна із Жироною розраховна до кінця цього сезону-2023/2024. Після чого повернеться до Манчестера. З "містянами" у нього контракт до кінця червня 2025-го.

У футболці Жирони орендовний Коуту вже провів аж 83 матчі (5 голів та 14 асистів). Чому так багато поєдинків? Все через те, що бразилець вже вдруге грає в оренді у Жироні. Вперше він поїхав в іспанський клуб ще восени 2020-го року.

Після чого з'їздив в оренду у португальську Брагу, але таки повернувся до Жирони. За МанСіті Коуту так досі не дебютував.