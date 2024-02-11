Вінісіус Жуніор розпочав погром гостей із Каталонії. Вже на 6-й хвилині рахунок у матчі став 1:0 на користь Реала. Космічний Джуд Беллінгем оформив дубль, довівши рахунок до розгромного 3:0. Добив Жирону на 61-й хвилині Родріго.

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Жироні ще далеко до Реала

Були у мадридського колективу ще ціла гора моментів, але більше футболісти не засмучували голкіпера "червоно-білих". Хоселу влучив у стійку із пенальті на останніх хвилинах зустрічі. Фінальний свисток зафіксував перемогу Реала 4:0. Без шансів для Жирони.

Віктор Циганков та Артем Довбик вийшли у старті Жирони, але не відзначились результативними діями. Обидва покинули поле на 70-й хвилині. Андрій Лунін провів на нуль поєдинок, який для нього став вже 7-м "сухим" у поточному сезоні-2023/2024 за Реал.

Визнав рівень суперника та зробив відверте зізнання

Після матчу головний тренер Жирони Мічел Санчес прокоментував фіаско своєї команди від прямого конкурента у боротьбі за чемпіонство Ла Ліги.

Коуч каталонського клубу зізнався, що його команда далека від рівня гри Реала, а матчі із таким суперником відкривають очі на реальність. Мічел визнав мадридців фаворитами у перегонах за "золотом" іспанської першості.

"Цілком очевидно, що ми не були на рівні Реала, не були на рівні, який був потрібен. Суперник показав свій клас, а ми цьому не відповідали. Думаю, це більше заслуга Мадрида, аніж наш провал. Гравці віддали всі сили, але суперник був кращим. Ми не знаходимося на рівні Реала, і коли ти зустрічаєш такого суперника, усвідомлюєш реальність", – сказав тренер Жирони.

У нас все одно чудовий сезон, ми продовжуватимемо. Нам потрібно зробити ще крок чи два вперед, щоби відповідати рівню Реала. Нуль критики для гравців, вся відповідальність на мені. Наша ліга – це Атлетік, Реал Сосьєдад, Бетіс та Валенсія. Реал, Барселона та Атлетіко попереду. І Реал тепер фаворит у боротьбі за чемпіонство,

– заявив Мічел.

Відзначимо, що після цієї поразки Жирона ще більше відпустила Реал у турнірній таблиці Ла Ліги. Тепер між командами різниця у 5 балів на користь підопічних Карло Анчелотті – 61 проти 56-ти у каталонців.