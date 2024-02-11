Целых четыре мяча влетели в ворота жирондинцев. Зато “красно-белые” не смогли ответить хотя бы голом престижа. Молчали в том матче и украинские легионеры Жироны Виктор Цыганков и Артем Довбык, которые вышли в старте и оба сыграли одинаковое количество времени – по 70 минут, сообщает 24 Канал.

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Искренние мужские эмоции

Финальный свисток зафиксировал разгромную домашнюю победу Реала 4:0. Андрей Лунин провел свой 7-й "сухой" поединок в этом сезоне Ла Лиги-2023/2024.

После поединка настроение у футболистов Жироны было далеким от лучшего. Один из игроков гостей даже не сдержал своих эмоций. Речь идет об арендованном у английского Манчестер Сити Яне Коуту.

21-летний правый защитник из Бразилии близко к сердцу принял поражение от Реала, выпустив слезы наружу. Одноклубники Коуту взялись успокаивать бразильца, который провел ужасный матч, наполненный целой горой личных ошибок.

Интересно! В декабре 2023-го в европейской прессе была информация, что Реал положил глаз на Коуту, которого попытается подписать в следующем сезоне.

Отметим, что Коуту выступает за каталонский клуб с июля 2023-го. Арендное соглашение Яна с Жироной рассчитано до конца этого сезона-2023/2024. После чего вернется в Манчестер. С "горожанами" у него контракт до конца июня 2025-го.

В футболке Жироны арендный Коуту уже провел аж 83 матча (5 голов и 14 ассистов). Почему так много поединков? Все потому, что бразилец уже второй раз играет в аренде в Жироне. Впервые он поехал в испанский клуб еще осенью 2020-го года.

После чего съездил в аренду в португальскую Брагу, но таки вернулся в Жирону. За МанСити Коуту так до сих пор не дебютировал.