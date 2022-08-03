Йовічевіч: Я вже давно розмовляю українською
Хорватський фахівець вже не вперше вирізняється своєю любов'ю до всього українського. Зазначимо, Йовічевіч є одним із тих тренерів УПЛ, який розмовляє солов'їною, і цим він дуже пишається.
Читайте також Палкін розповів скільки збитків завдало Шахтарю нове трансферне правило ФІФА
Чи відомо мені, що я став першим україномовним наставником Шахтаря за часів незалежності? Читав про це і дуже цим пишаюся. Я вже давно розмовляю українською, хоча й недосконало. Мій акцент, можливо, відрізняється від вашої вимови,
– наголосив новий тренер "гірників".
Наставник донецької команди зазначив, що аби поліпшити свої знання в українській, він читає книжки, газети та намагається багато спілкуватися з носіями мови.
"Кожен день ти можеш навчитися чомусь новому. Коли починаєш думати, що все знаєш, то це перший крок до невдачі. Цей принцип працює, як у житті, так і в футболі", – сказав хорват.
За словами Йовічевіча, зараз навіть легіонери хочуть спілкуватися українською мовою.
Моя робоча мова – українська. Джурасек зараз теж вчить українську. А з Лассіною Траоре спілкуємось англійською. Я помітив, що зараз всі хочуть говорити українською. Мені це подобається, адже так ми ще краще розуміємо один одного,
– долав Йовічевіч.
Йовічевіч очолив Шахтар
- Хорватський спеціаліст 14 липня офіційно очолив донецький Шахтар. Його контракт з "гірниками" розрахований на 2 роки.
- Попередній клуб Йовічевіча обурився відповідним рішенням, зазначалося що Дніпро-1 активував опцію пролонгації угоди фахівця ще на рік, яка була прописана у контракті, проте він все ж таки покинув команду.
- Тож Дніпро-1 виступив з офіційною заявою з приводу переходу хорватського фахівця в Шахтар. Клуб звинуватив Йовічевіча у зраді та неповазі.
- Почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза емоційно оцінив перехід Йовічевіча до Шахтаря. Він пообіцяв керівництву "гірників" пекельну зустріч.
- Нещодавно директор Шахтаря Даріо Срна прокоментував критику на адресу нового головного тренера команди. Він наголосив, що перехід Йовічевіча не передбачає жодних порушень. Також він запевнив, що не буде вдаватися до Дніпра-1.