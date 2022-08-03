Йовічевіч: Я вже давно розмовляю українською

Хорватський фахівець вже не вперше вирізняється своєю любов'ю до всього українського. Зазначимо, Йовічевіч є одним із тих тренерів УПЛ, який розмовляє солов'їною, і цим він дуже пишається.

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Чи відомо мені, що я став першим україномовним наставником Шахтаря за часів незалежності? Читав про це і дуже цим пишаюся. Я вже давно розмовляю українською, хоча й недосконало. Мій акцент, можливо, відрізняється від вашої вимови,

– наголосив новий тренер "гірників".

Наставник донецької команди зазначив, що аби поліпшити свої знання в українській, він читає книжки, газети та намагається багато спілкуватися з носіями мови.

"Кожен день ти можеш навчитися чомусь новому. Коли починаєш думати, що все знаєш, то це перший крок до невдачі. Цей принцип працює, як у житті, так і в футболі", – сказав хорват.

За словами Йовічевіча, зараз навіть легіонери хочуть спілкуватися українською мовою.

Моя робоча мова – українська. Джурасек зараз теж вчить українську. А з Лассіною Траоре спілкуємось англійською. Я помітив, що зараз всі хочуть говорити українською. Мені це подобається, адже так ми ще краще розуміємо один одного,

– долав Йовічевіч.

Йовічевіч очолив Шахтар