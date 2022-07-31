Палкін: Ми маємо борги під 50 мільйонів євро

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про правило ФІФА, за яким легіонери українських клубів можуть призупиняти контракти на сезон-2022/2023.

Варте уваги Бордо викупив у Шахтаря футболіста збірної України

Ми брали футболістів із розстрочкою платежів. Ми маємо борги під 50 мільйонів євро. Виходить, що футболістів ми відпускаємо безплатно, а з іншого боку, нам кажуть: "Віддавай борги". А як я віддам борги? З чого? Якщо ви приймаєте таке рішення, то кажете: "Якщо ми забрали у вас футболістів, то ви тоді борги не сплачуєте",

– наголосив Палкін.

За словами гендиректора, федерація навіть не порадилася з УАФ, а самостійно прийняла рішення.

"Сьогодні усі підтримують Україну: континенти, країни, організації. Гаразд клуби, бог із ними. Але наберіть хоча б УАФ і скажіть: "Зараз ми прийматимемо таке рішення. Сядьте у себе, подивіться, як це краще зробити". А вони набрали якийсь World Leagues Forum. Хто взагалі ці люди?

Я розумію, ви набрали FIFPro, і вони нас приголомшили, мовляв, відпускайте футболістів. Вони розповідають, що найголовніше – безпека футболістів. Для чого ви маніпулюєте інформацією? Ми футболістів вивезли за тиждень після початку війни. Ніхто не збирався повертати в Україну іноземців. І до того, як рішення ФІФА було ухвалено, я практично з усіма вже домовився.

Усі були happy: одні йшли в оренду, інших ми продавали. Ніхто не мав конфліктів, зі мною ніхто не судився, листів мені ніхто не надсилав, що він незадоволений. ФІФА просто вторглася до нашої футбольної екосистеми і все зруйнувала, а зараз каже, що спілкувалася з усіма стейкхолдерами", – додав фахівець.

Що відомо про ситуацію