Йовичевич: Я уже давно говорю по-украински
Хорватский специалист уже не в первый раз отличается своей любовью ко всему украинскому. Отметим, Йовичевич один из тех тренеров УПЛ, который говорит соловьиной, и этим он очень гордится.
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Известно ли мне, что я стал первым украиноязычным наставником Шахтера во времена независимости? Читал об этом и очень этим горжусь. Я уже давно говорю по-украински, хотя и несовершенно. Мой акцент, возможно, отличается от вашего произношения,
– подчеркнул новый тренер "горняков".
Наставник донецкой команды отметил, что, чтобы улучшить свои знания в украинском, он читает книги, газеты и пытается много общаться с носителями языка.
"Каждый день ты можешь научиться чему-то новому. Когда начинаешь думать, что все знаешь, это первый шаг к неудаче. Этот принцип работает, как в жизни, так и в футболе", – сказал хорват.
По словам Йовичевича, сейчас даже легионеры хотят общаться на украинском языке.
Мой рабочий язык – украинский. Джурасек сейчас тоже учит украинский. А с Лассиной Траоре общаемся на английском. Я заметил, что сейчас все хотят говорить по-украински. Мне это нравится, ведь так мы еще лучше понимаем друг друга,
– преодолевал Йовичевич.
Йовичевич возглавил Шахтер
- Хорватский специалист 14 июля официально возглавил донецкий Шахтер. Его контракт с "горняками" рассчитан на 2 года.
- Предыдущий клуб Йовичевича возмутился соответствующим решением, отмечалось, что Днепр-1 активировал опцию пролонгации соглашения специалиста еще на год, которая была прописана в контракте, однако он все же покинул команду. Днепр-1 выступил с официальным заявлением по поводу перехода хорватского специалиста в Шахтер. Клуб обвинил Йовичевича в измене и неуважении.
- Почетный президент Днепра-1 Юрий Береза эмоционально оценил переход Йовичевича в Шахтер. Он пообещал руководству "горняков" адскую встречу.
- Недавно директор Шахтера Дарио Срна прокомментировал критику в адрес нового главного тренера команды. Он подчеркнул, что переход Йовичевича не предполагает никаких нарушений. Также он заверил, что не будет прибегать к Днепру-1.