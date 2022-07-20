Береза: Звільнимо їм Донецьк, а потім зустрінемось

Донецький клуб 14 липня офіційно оголосив про підписання Йовічевіча. Хорватський спеціаліст уклав із командою контракт на два роки.

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Юрій Береза ​​емоційно оцінив перехід наставника Ігоря Йовічевіча до Шахтаря.

Коли думаю про Йовічевіча, мені стає соромно. Не за себе – за нього. Палкін та Срна вміло скористались деякими моментами. Але я за 8 років війни навчився чекати,

– сказав Береза.

Також він пообіцяв їм пекельну зустріч.

"Я дочекаюсь. Зараз ми зі взводом СК Дніпро-1 в Донецькій області. Звільнимо їм Донецьк, а потім зустрінемось. Нехай дивляться ютуб та тренуються (натяк на бійку Берези з Шуфричем і Верховній Раді)", – додав почесний президент СК Дніпро-1.

Йовічевіч "втік" до Шахтаря