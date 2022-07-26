Срна: Не буду опускатися на рівень Дніпра-1
За словами директора донецької команди, хорватський фахівець за своїм стилем підходить "гірникам". Він вважає, що перехід Йовічевіча не передбачає жодних порушень.
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"Його запрошення було ініціативою клубу. Тренер, який своїм стилем підходить Шахтарю. Він показав свою роботу в Дніпрі-1, Карпатах, Динамо Загреб. Він заслуговує бути в Шахтарі.
Ми не могли нікого вкрасти. У Йовічевіча контракт закінчився 30 червня. Це єдина правда. Цей документ може побачити будь-яка футбольна людина. Тому ми спокійні. Не буду опускатися на рівень Дніпра-1, комусь відповідати. Ми – Шахтар, рухаємося лише вперед", – наголосив Срна.
Також він розповів, які завдання постали перед Йовічевічем у Шахтарі.
Йому буде складно, ми допомагаємо. Впевнений, що разом буде успіх. Будується нова молода команда. Потрібен час та терпіння. Запевняю, Шахтар буде там, де він заслуговує бути,
– додав директор Шахтаря.
Що відомо про перехід Йовічевіча в Шахтар
- 14 липня донецький клуб офіційно оголосив про призначення Ігоря Йовічевіча на посаду головного тренера. Його контракт з "гірниками" розрахований на 2 роки.
- Зазначалося, що Дніпро-1 активував опцію пролонгації угоди фахівця ще на рік, яка була прописана у контракті, проте він все ж таки покинув команду.
- Дніпро-1 виступив з офіційною заявою з приводу переходу Ігоря Йовічевіча в Шахтар. Клуб звинуватив Йовічевіча у зраді та неповазі, а "гірників" у подвійних стандартах.
- Донецький Шахтар під керівництвом Йовічевіча готується до нового сезону у Нідерландах. Тренувальний збір закінчиться 30 липня.
- Почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза емоційно оцінив перехід Йовічевіча до Шахтаря. Він пообіцяв керівництву "гірників" пекельну зустріч.