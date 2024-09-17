"Комусь буде дуже боляче": хевівейтер дав прогноз на бій Джошуа та Дюбуа

Мозес Ітаума розповів про свої очікування від бою Ентоні Джошуа та Даніеля Любуа. Відомий хевівейтер вже обрав собі фаворита.

Незабаром відбудеться поєдинок між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Вони битимуться за титул IBF, від якого нещодавно відмовився Олександр Усик.

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Прогноз відомого хевівейтера

Ітаума вважає, що це буде односторонній бій, хоча повного побиття від Джошуа він не бачить.

Дюбуа має хороший джеб, дуже недооцінений. В нього добре підборіддя. Але Джошуа занадто досвідчений для нього. Я точно бачу настрій в Ентоні. Він заряджений,

– розповів боксер.

Зокрема він розповів про ситуацію у спортзалі, де він зустрів Ей-Джея.

" Я вчора зайшов у спортзал. Я кажу всім "Привіт", коли приходжу в спортзал. Я вдарив його кулаком і сказав: "Ти готовий?". Він сказав: "Я в біса готовий" і подивився на мене. Я відійшов. Тоді я зрозумів, що Джошуа готовий знищувати. Комусь буде дуже боляче", – додав Мозес Ітаума.

Нагадаємо, що бій між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа відбудеться 21 вересня на "Вемблі".