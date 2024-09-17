Незабаром відбудеться поєдинок між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Вони битимуться за титул IBF, від якого нещодавно відмовився Олександр Усик.

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Прогноз відомого хевівейтера

Ітаума вважає, що це буде односторонній бій, хоча повного побиття від Джошуа він не бачить.

Дюбуа має хороший джеб, дуже недооцінений. В нього добре підборіддя. Але Джошуа занадто досвідчений для нього. Я точно бачу настрій в Ентоні. Він заряджений,

– розповів боксер.

Зокрема він розповів про ситуацію у спортзалі, де він зустрів Ей-Джея.

" Я вчора зайшов у спортзал. Я кажу всім "Привіт", коли приходжу в спортзал. Я вдарив його кулаком і сказав: "Ти готовий?". Він сказав: "Я в біса готовий" і подивився на мене. Я відійшов. Тоді я зрозумів, що Джошуа готовий знищувати. Комусь буде дуже боляче", – додав Мозес Ітаума.

Нагадаємо, що бій між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа відбудеться 21 вересня на "Вемблі".