За пояс IBF будуть битися Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа. Вони змагатимуться за титул, від якого наприкінці червня відмовився Олександр Усик.

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Прогноз від Карла Фроча

Колишній чемпіон світу Карл Фроч поділився очікуваннями від битви між британськими боксерами. Він вважає, що Ей Джей не буде в ній явним фаворитом, а поразка може призвести до закінчення його кар'єри, повідомляє Stephen Hendry's Cue Tips

"Дюбуа – хороший боєць, це найбільший момент у його кар'єрі. Він великий, потужний і може завдавати сильні удари. Насправді він у кращій формі, ніж Ей Джей. Я не впевнений, що Ентоні морально готовий битися зі справжнім чемпіоном світу.

Він бився з чотирма нікчемами, які навіть не намагалися чинити спротив і прийшли просто за зарплатнею. Але я все ще думаю, що Ентоні переможе через його досвід. Проте якщо Дюбуа здобуде перемогу, то це буде кінець кар'єри для Джошуа", – сказав Фроч.

Цікаво. Раніше Ентоні Джошуа зізнався, кого підтримуватиме в реванші Усик – Ф'юрі. Він заявив, що наразі сфокусований на поєдинку проти Дюбуа, після чого готовий провести бій як з українцем, так і з "Циганським королем".

Нагадаємо, що в останньому своєму бою Ей Джей здолав Френсіса Нганну, а Даніель Дюбуа був сильнішим за Філіпа Хрговича.