Український боксер Олександр Усик відмовився від поясу IBF, зробивши його вакантним. Володар чемпіонського титулу визначиться у поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа.

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Коли битимуться Джошуа та Дюбуа

Організатор та промоутери британських боксерів офіційно оголосили дату поєдинку. Бій Джошуа – Дюбуа за чемпіонський титул IBF відбудеться 21 вересня. Два топові бійці надважкого дивізіону зустрінуться в Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Презентація бою Джошуа – Дюбуа: дивіться відео

Нагадаємо, що на початку червня Даніель Дюбуа переміг хорвата Філіпа Хрговича та відібрав титул тимчасового чемпіона IBF. Наступним суперником британця повинен був стати Олександр Усик, який володів повноцінним титулом.

Однак українець має спочатку зустрітися з Тайсоном Ф'юрі в бою-реванші. Так було прописано в контракті на бій за абсолют. Тому Усик відмовився від поясу IBF на користь переможця мегафайту Джошуа – Дюбуа.

Боксери посперечаються за пояс IBF / фото

Зазначимо, що Ентоні Джошуа вже володів поясом IBF у 2016 – 2019 та 2019 – 2021 роках. Цей титул у британця відібрав Олександр Усик.