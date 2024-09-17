Вскоре состоится поединок между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Они сразятся за титул IBF, от которого недавно отказался Александр Усик.

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Прогноз известного хевивейтера

Итаума считает, что это будет односторонний бой, хотя полного избиения от Джошуа он не видит.

Дюбуа имеет хороший джеб, очень недооценен. У него хороший подбородок. Но Джошуа слишком опытный для него. Я точно вижу настроение у Энтони. Он заряжен,

– рассказал боксер.

В частности он рассказал о ситуации в спортзале, где он встретил Эй-Джея.

"Я вчера зашел в спортзал. Я говорю всем "Привет", когда прихожу в спортзал. Я ударил его кулаком и сказал: "Ты готов?". Он сказал: "Я чертовски готов" и посмотрел на меня. Я отошел. Тогда я понял, что Джошуа готов уничтожать. Кому-то будет очень больно", – добавил Мозес Итаума.

Напомним, что бой между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа состоится 21 сентября на "Уэмбли".