Зінченко привідкрив завісу своєї позиції в Арсеналі
Джерело:ютуб-канал Влади Седан
Олександр Зінченко провів дебютний матч за лондонський Арсенал. Український футболіст розповів, на якій позиції бачить його у складі "канонірів" Мікель Артета.
Зінченко: Якщо я буду заслуговувати грати, то я буду грати
До переходу у Манчестер Сіті Олександр Зінченко керував грою у центрі поля. Однак головний тренер "містян" Пеп Гвардіола розгледів в українці універсальність та перевів його на позицію лівого захисника.
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За словами Зінченка, саме на лівому фланзі оборони бачить його й Мікель Артета. Але після переходу у лондонський клуб не гарантує йому місце в основі "канонірів". Все залежатиме виключно від гри українця та роботи у тренувальному процесі.
Якщо я буду заслуговувати грати, то я буду грати. Якщо не буду заслуговувати, то не буду. Ключова позиція, яку він мені обрав – це лівий захисник,
– розповів Олександр.
Один із лідерів збірної України не заперечив, що у деяких поєдинках тренерський штаб Арсенала може використовувати його у центрі поля.
Але також можуть бути такі ігри, де я буду залучений як центральний півзахисник. Я ще нічого не можу сказати. Сезон буде дуже довгим. Ми виступаємо в чотирьох турнірах – два кубки, АПЛ та Ліга Європи. Тому буде дуже багато матчів, і я ще не знаю, де головний тренер буде мене бачити,
– додав футболіст.
Головне про трансфер Зінченка в Арсенал
- 22 липня лондонський клуб офіційно оголосив про підписання Зінченка. Олександр уклав контракт із Арсеналом до кінця червня 2026 року.
- За "канонірів" українець виступатиме під 35-м номером. У своєму інтерв'ю футболіст розповів, що трансфер в Арсенал був його дитячою мрією.
- Цікаво, що під керівництвом Мікеля Артети Олександр грав в МанСіті, адже раніше фахівець був помічником Пепа Гвардіоли.
- Зінченко вже навіть встиг дебютувати у футболці лондонців. Перший поєдинок припав на товариський матч проти Челсі, у якому Арсенал розтрощив суперника з рахунком 4:0. Українець провів на полі один тайм.
- Головний наставник "канонірів" відзначив дебютну гру українського гравця.
- Після поєдинку фанати Арсенала тепло привітали Зінченка.