Колишній наставник Реала може очолити один з престижних клубів разом з зірковим асистентом
Джерело:Realmadridexclusivo
Зінедін Зідан може очолити один із відомих німецьких футбольних клубів. Його правою рукою може стати легенда цього ж клубу.
Влітку 2024 року Баварію залишить головний тренер Томас Тухель. Після трьох років без роботи Зізу може повернутись до тренерської посади, очоливши мюнхенців.
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Зінедін Зідан – претендент на тренера Баварії
Колишній наставник Реала може очолити німецький клуб. Повідомляється, що Баварія не відкинула варіант Зізу і його помічником у клубі може стати легенда мюнхенців Франк Рібері.
Проте останні повідомлення з Франції свідчать про те, що Зідан хотів би повернутися на посаду головного тренера Реала. Також була інформація, що Зідан не проти тренувати один з італійських клубів.Нагадаємо. Зінедін отримував пропозицію очолити збірну Алжиру, але він довго обдумував це рішення. У 2023 році з'явилась інформація, що французький тренер може очолити Марсель, в якому на той час грав Руслан Малиновський. Також у послугах Зізу були зацікавлені лондонський Тоттенхем та збірна Бразилії.
Наразі Баварія посідає 2 позицію в турнірній таблиці Бундесліги, здобувши однакову кількість балів зі Штутгартом – 60 очок. Вони на 7 очок випереджають РБ Лейпциг та Боруссію. За останні 5 матчів мюнхенці 2 рази програли, здобули 2 рази перемогу та 1 раз зіграли в нічию. Наступний матч Баварія зіграє 13 квітня проти Кельна.
Тренерська кар'єра Зінедіна Зідана: головне
- Зізу очолював лише одну команду – мадридський Реал. Спочатку йому запропонували пост спортивного директора, від якого він відмовився, щоб попрацювати з Карло Анчелотті.
- У 2016 році Зідана призначили головним тренером "вершкових".
- Під його керівництвом команда стала першою в історії, яка вигравала три Ліги чемпіонів поспіль. Також за тренерства Зізу Реал здобув такі титули: двічі чемпіонат Іспанії, двічі Суперкубок Іспанії, двічі Суперкубок та двічі клубний чемпіонат світу.
- Останній трофей Зінедін Зідан завоював у 2018 році на НСК "Олімпійський" у Києві, перемігши Ліверпуль у фіналі ЛЧ.
- Всього як тренер Зідан провів 149 матчів.
- 31 травня 2018 року повідомив про відставку.