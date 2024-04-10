Влітку 2024 року Баварію залишить головний тренер Томас Тухель. Після трьох років без роботи Зізу може повернутись до тренерської посади, очоливши мюнхенців.

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Зінедін Зідан – претендент на тренера Баварії

Колишній наставник Реала може очолити німецький клуб. Повідомляється, що Баварія не відкинула варіант Зізу і його помічником у клубі може стати легенда мюнхенців Франк Рібері.

Проте останні повідомлення з Франції свідчать про те, що Зідан хотів би повернутися на посаду головного тренера Реала. Також була інформація, що Зідан не проти тренувати один з італійських клубів.

Нагадаємо. Зінедін отримував пропозицію очолити збірну Алжиру, але він довго обдумував це рішення. У 2023 році з'явилась інформація, що французький тренер може очолити Марсель, в якому на той час грав Руслан Малиновський. Також у послугах Зізу були зацікавлені лондонський Тоттенхем та збірна Бразилії.

Наразі Баварія посідає 2 позицію в турнірній таблиці Бундесліги, здобувши однакову кількість балів зі Штутгартом – 60 очок. Вони на 7 очок випереджають РБ Лейпциг та Боруссію. За останні 5 матчів мюнхенці 2 рази програли, здобули 2 рази перемогу та 1 раз зіграли в нічию. Наступний матч Баварія зіграє 13 квітня проти Кельна.

Тренерська кар'єра Зінедіна Зідана: головне