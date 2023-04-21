50-річний спеціаліст із червня 2021 року перебуває без тренерської роботи. Останнім його місцем роботи був мадридський Реал, якого Зінедін Зідан привів до 11 трофеїв.

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Цікавий проєкт для Зідана

Влітку 2023 року француз готовий попрацювати із одним з європейських клубів. Зідана зацікавив проєкт туринського Ювентуса. Французький фахівець хоче попрацювати із цим клубом навіть у тому разі, якщо "стара синьйора" не відбереться у Лігу чемпіонів на наступний сезон-2023/2024.

Зідан хоче вивести Ювентус на новий рік, тому не проти підписати довготривалий контракт із туринським колективом.

Цікаво! Для Зідана Ювентус далеко не чужий клуб. Зінедін виступав за "стару синьйору" із 1996-го по 2001-й роки. За туринський клуб француз провів аж 202 матчі, у яких відзначився 31 голом та 49 асистами.

Але на шляху цьому всьому плану може стати лише нинішній наставник Ювентуса Массіміліано Аллегрі. 55-річний італійський спеціаліст має чинний контракт із туринцями до кінця червня 2025 року. А дострокове розірвання угоди обійдеться Ювентусу у кругленьку суму – 20 мільйонів євро.

Ювентус після 30 турів йде на третьому місці у Серії А, маючи у своєму активі 59 балів. До другої позиції, яку очолює Лаціо, відставання лише у 2 очки, а перевага над четвертою Ромою у 3 пункти.

20 квітня з'явилась чудова інформація для фанатів туринського клубу. Ювентусу повернули 15 очок, які раніше зняли через фінансові махінації при здійсненні трансферів. Справа передана в апеляційний суд, тому покарання не скасоване, а призупинене на час розгляду справи.