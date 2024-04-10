Летом 2024 года Баварию покинет главный тренер Томас Тухель. После трех лет без работы Зизу может вернуться к тренерской должности, возглавив мюнхенцев.
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Зинедин Зидан – претендент на тренера Баварии
Бывший наставник Реала может возглавить немецкий клуб. Сообщается, что Бавария не отвергла вариант Зизу и его помощником в клубе может стать легенда мюнхенцев Франк Рибери.
Однако последние сообщения из Франции свидетельствуют о том, что Зидан хотел бы вернуться на пост главного тренера Реала. Также была информация, что Зидан не против тренировать один из итальянских клубов.
Сейчас Бавария занимает 2 позицию в турнирной таблице Бундеслиги, получив одинаковое количество баллов со Штутгартом – 60 очков. Они на 7 очков опережают РБ Лейпциг и Боруссию. За последние 5 матчей мюнхенцы 2 раза проиграли, одержали 2 раза победу и 1 раз сыграли в ничью. Следующий матч Бавария сыграет 13 апреля против Кельна.
Тренерская карьера Зинедина Зидана: главное
- Зизу возглавлял только одну команду – мадридский Реал. Сначала ему предложили пост спортивного директора, от которого он отказался, чтобы поработать с Карло Анчелотти.
- В 2016 году Зидана назначили главным тренером "сливочных".
- Под его руководством команда стала первой в истории, которая выигрывала три Лиги чемпионов подряд. Также при тренерстве Зизу Реал получил такие титулы: дважды чемпионат Испании, дважды Суперкубок Испании, дважды Суперкубок и дважды клубный чемпионат мира.
- Последний трофей Зинедин Зидан завоевал в 2018 году на НСК "Олимпийский" в Киеве, победив Ливерпуль в финале ЛЧ.
- Всего как тренер Зидан провел 149 матчей.
- 31 мая 2018 года сообщил об отставке.