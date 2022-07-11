Гравець та клуб досягли домовленості

Спершу про повернення Ярмоленка заявив турецький журналіст Ертан Сузгун. За його інформацією, керівництво українського гранда та сам 32-річний лідер збірної України досягли принципової домовленості.

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Цю інформацію повідомив і автор проєкту "Бомбардир" Роман Бебех, футболіст вже поспілкувався з Мірчею Луческу. Тренер хоче бачити його в Динамо.

Раніше ЗМІ писали, що українець може перебратися до турецької Суперліги, або перейти у в англійський Фулгем.

Кар'єра Ярмоленка

32-річний футболіст у минулому сезоні грав за Вест Хем. Він залишив команду на правах вільного агента.

У минулому сезоні АПЛ Андрій взяв участь у 19 матчах, в яких записав на свій рахунок 1 забитий м'яч.

Загалом, українець зіграв у 84 матчах за лондонців, у яких відзначився 13 голами та 7 асистами.

До речі. Ярмоленко виступав за Динамо з 2007 по 2017 рік. Разом з командою він три рази ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок країни та тричі – Суперкубок.