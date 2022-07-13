Неочікуваний вибір українця

В арабський клуб Ярмоленко перейшов на правах вільного агента, статус якого отримав після закінчення терміну дії контракту із Вест Хемом. Контракт українця з Аль-Айном розрахований на один рік.

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Ефектний проморолик

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко спілкувався з керівництвом Динамо, аби повернутися до "біло-синіх", проте сторони не змогли погодити деталі співпраці.

ЗМІ також писали, що українець може перебратися до турецької Суперліги, або перейти у в англійський Фулгем.

Цікаво. Український фахівець Сергій Ребров був близький до відходу з керма Аль-Айна. Але вдарив по руках із клубом, продовживши контракт ще на один рік. У минулому сезоні український тренер привів Аль-Айн до чемпіонства.

Як минув сезон-2021/2022 для Ярмоленка