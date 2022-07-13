Ярмоленко: Дякую вам усім, ваш Ярмо

Правий вінгер віддав англійському клубу чотири роки свого футбольного життя. Хоч Андрій Ярмоленко й не заграв у Вест Хемі через травми та рішення тренерського штабу, але коли виходив на поле, то показував себе з найкращої сторони.

Дивіться також Зробив обіцянку перед фанатами: Ярмоленко прокоментував свій перехід у клуб Реброва

13 липня український футболіст перебрався в Аль-Айн, але не забув подякувати колишньому клубу. Ярмоленко відзначив Вест Хем, який підтримував його у часи, коли у нього не надто щось виходило у футбольній кар'єрі. Андрій опублікував щемливу публікацію на своїй сторінці у твітері, додавши фото з матчів за англійський клуб.

Дякую всім уболівальникам та співробітникам Вест Хема за всю вашу підтримку протягом усього часу, коли нічого не виходило. Але було багато щасливих та приємних моментів, за які я вдячний усім, хто був зі мною та підтримував мене. Дякую вам усім, ваш Ярмо,

– написав український футболіст.

Кар'єра Андрія Ярмоленка у Вест Хемі

У липні 2018-го Ярмоленко поставив свій підпис під контрактом із "молотобійцями".

Тоді Андрій заради такого трансферу покинув дортмундську Боруссію. Однак не зміг заграти у Вест Хемі.

У своєму останньому сезоні за Вест Хем українець зіграв 32 матчі, у яких відзначився 3 голами та асистами.

Покинув англійський клуб на правах вільного агента.

До слова. З Аль-Айном Андрій Ярмоленко підписав однорічний контракт.