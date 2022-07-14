"Це яскравий момент для всіх у клубі"

"Молотобійці" відповіли на публікацію українського футболіста у твітері. Вест Хем подякував у відповідь та побажав удачі Андрію.

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Також англійський клуб запевнив, що гол Ярмоленка у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи у ворота Севільї назавжди залишиться у клубній історії.

У тому матчі українець забив на 112 хвилині та вивів Вест Хем у чвертьфінал єврокубкового турніру (2:0).

Спасибі за все! Ми ніколи не забудемо твій гол Севільї. Це яскравий момент для всіх у клубі. Успіхів у новій команді,

– відповіла пресслужба Вест Хема.

Нагадаємо, що Ярмоленко віддав англійському клубу чотири роки своєї кар'єри.