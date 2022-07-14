"Це яскравий момент для всіх у клубі"
"Молотобійці" відповіли на публікацію українського футболіста у твітері. Вест Хем подякував у відповідь та побажав удачі Андрію.
До теми Ярмоленко щемливо попрощався з Вест Хемом після трансферу в Аль-Айн
Також англійський клуб запевнив, що гол Ярмоленка у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи у ворота Севільї назавжди залишиться у клубній історії.
У тому матчі українець забив на 112 хвилині та вивів Вест Хем у чвертьфінал єврокубкового турніру (2:0).
Спасибі за все! Ми ніколи не забудемо твій гол Севільї. Це яскравий момент для всіх у клубі. Успіхів у новій команді,
– відповіла пресслужба Вест Хема.
Нагадаємо, що Ярмоленко віддав англійському клубу чотири роки своєї кар'єри.
- 13 липня Ярмоленко офіційно був представлений гравцем Аль-Айна. Правий вінгер підписав контракт із еміратським клубом на один рік.
- Андрій знову попрацює під керівництвом Сергія Реброва, з яким працював у Динамо.