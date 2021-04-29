Зірковий супертяж розповів, як закінчиться бій Джошуа – Ф'юрі

Американський боксер Кріс Арреола (38-6-1, 33 KO) поділився думкою про поєдинок між чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 KO) і володарем поясів WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22 KO ).
За словами Арреоли, бій завершиться достроковою перемогою Циганського короля. 40-річний американець думає, що Ф'юрі більш жорсткий, і набагато голодніше до перемог, ніж Джошуа.
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"Якщо чесно, я передбачаю перемогу Ф'юрі. Я передбачаю, що він нокаутує Джошуа. Якщо говорити про такого хлопця, як Ф'юрі, то він головний в дивізіоні, бо вийшов з низів. Я завжди говорив, що складно встати, коли у тебе є шовкові простирадла. Якщо ти опинився в нокдауні, то можна сказати: "На х*ін це все, мені це не потрібно". Ф'юрі вважає, що йому це необхідно. В глибині душі він відчуває цю потребу", – сказав Кріс.
Що відомо про бій Джошуа – Ф'юрі
- На кону потенційного поєдинку стоятиме звання абсолютного чемпіона світу. Вперше в історії важкої ваги один з боксерів може здобути всі чотири титули.
- Наразі Ф'юрі утримує пояс WBC. Водночас Джошуа належать титули WBA, WBO, IBF.
- Інформація про те, що боксери нарешті підписали контракт на 2 поєдинки, з'явилася у середині березня.
- За інформацією ЗМІ, боксери мають обмежену кількість часу, щоб узгодити бій. Інакше поєдинок може не відбутися.
- За попередньою інформацією, найбільш ймовірно, що бій відбудеться у Саудівській Аравії.