Хірн пояснив, що бій не хочуть проводити в червні в дні матчів Євро-2020, а також мають намір все організувати до старту Олімпіади.

До слова Ф'юрі шокував своєю трансформацією перед боєм з Джошуа: фото

Влітку повинні відбутися великі події. Євро-2020, потім Олімпійські Ігри. Дуже б хотілося провести бій на Уемблі, але це навряд чи реально. Поєдинок планується на липень, коли закінчиться чемпіонат Європи. Довше тягнути сенсу немає, тому що в серпні Олімпіада. Якщо Ігри відбудуться, це велика подія, все стежитимуть, хоча бій Джошуа – Ф'юрі, я вважаю, одне з найбільших спортивних подій року,

– сказав Хірн.

Що відомо про бій Джошуа – Ф'юрі