По словам Арреолы, бой завершится досрочной победой Цыганского короля. 40-летний американец думает, что Фьюри более жесткий и гораздо более голодный на победы, чем Джошуа.
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"Если честно, я предвижу победу Фьюри. Я предвижу, что он нокаутирует Джошуа. Если говорить о таком парне, как Фьюри, то он главный в дивизионе, потому что вышел из низов. Я всегда говорил, что сложно встать, когда у тебя есть шелковые простыни. Если ты оказался в нокдауне, то можно сказать: "на х*ен это все, мне это не нужно". Фьюри считает, что ему это необходимо. В глубине души он чувствует эту потребность", – сказал Крис.
Что известно о бое Джошуа-Фьюри
- На кону потенциального поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира. Впервые в истории тяжелого веса один из боксеров может получить все четыре титула.
- Сейчас Фьюри удерживает пояс WBC. В то же время Джошуа принадлежат титулы WBA, WBO, IBF.
- Информация о том, что боксеры наконец подписали контракт на 2 поединка, появилась в середине марта.
- По информации СМИ, боксеры имеют ограниченное количество времени, чтобы согласовать бой. Иначе поединок может не состояться.
- По предварительной информации, наиболее вероятно, что бой состоится в Саудовской Аравии.