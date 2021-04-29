По словам Арреолы, бой завершится досрочной победой Цыганского короля. 40-летний американец думает, что Фьюри более жесткий и гораздо более голодный на победы, чем Джошуа.

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"Если честно, я предвижу победу Фьюри. Я предвижу, что он нокаутирует Джошуа. Если говорить о таком парне, как Фьюри, то он главный в дивизионе, потому что вышел из низов. Я всегда говорил, что сложно встать, когда у тебя есть шелковые простыни. Если ты оказался в нокдауне, то можно сказать: "на х*ен это все, мне это не нужно". Фьюри считает, что ему это необходимо. В глубине души он чувствует эту потребность", – сказал Крис.

Что известно о бое Джошуа-Фьюри