За словами Арреоли, бій завершиться достроковою перемогою Циганського короля. 40-річний американець думає, що Ф'юрі більш жорсткий, і набагато голодніше до перемог, ніж Джошуа.

Дивіться також Бій року: названа дата проведення поєдинку Джошуа – Ф'юрі

"Якщо чесно, я передбачаю перемогу Ф'юрі. Я передбачаю, що він нокаутує Джошуа. Якщо говорити про такого хлопця, як Ф'юрі, то він головний в дивізіоні, бо вийшов з низів. Я завжди говорив, що складно встати, коли у тебе є шовкові простирадла. Якщо ти опинився в нокдауні, то можна сказати: "На х*ін це все, мені це не потрібно". Ф'юрі вважає, що йому це необхідно. В глибині душі він відчуває цю потребу", – сказав Кріс.

Що відомо про бій Джошуа – Ф'юрі