Поєдинок Ф'юрі – Джошуа може несподівано зірватися
Не встигли Ентоні Джошуа й Тайсон Ф'юрі підписати контракт на 2 поєдинки, як виникли проблеми з організацією першого бою. Перешкодою може стати місце поєдинку.
Джерело:TalkSport
На все про все 2 тижні
Перший бій між чемпіоном WBC Ф'юрі і володарем титулів WBA, IBF, WBO і IBO Джошуа може бути перенесений на листопад – грудень 2021 року.
До речі Джошуа та Ф'юрі відмовляться від бою з Усиком
Повідомляється, що сторони мають 2 тижні, щоб досягти домовленості про місце проведення поєдинку. За попередньою інформацією, найбільш реально, що бій відбудеться у Саудівській Аравії.
Якщо протягом 2 тижнів команди Джошуа та Ф'юрі не визначать місце поєдинку, то він не відбудеться влітку 2021 року.
Окрім того, зросте плата за місце проведення бою з 50 мільйонів фунтів стерлінгів у червні до 150 у грудні.
Водночас джерело з Top Rank повідомив ESPN, що сторони мають 30 днів, щоб визначитися з місцем поєдинку.
Що відомо про бій Джошуа – Ф'юрі
- Ще у 2020 році повідомлялося, що британські боксери підписали контракт на 2 поєдинки. Та по факту ніяких конкретних домовленостей досягнуто не було.
- У понеділок, 15 березня, іноземні ЗМІ повідомили, що Ф'юрі та Джошуа таки уклали контракт. Інформацію підтвердив Едді Хірн, промоутер Джошуа.
- Френк Уоррен, менеджер Ф'юрі, висловив обурення, що Хірн оголосив про поєдинок. Хірн начебто порушив умови договору.
- Разом з тим, наразі немає ні точної дати поєдинку, ні місця. За даними ЗМІ, боксери зароблять по 100 мільйонів фунтів стерлінгів.
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