Усик величезними порціями плову набирає вагу перед боєм з Джошуа: фото

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (18-0, 13 КО) показав свій раціон харчування перед боєм з Ентоні Джошуа. Боксер опублікував фото з казаном узбецького плову.

Олександр показав, на що доводиться йти заради стрімкого прогресу в наборі ваги. У своєму інстаграмі Усик опублікував фото, на якому він сидить за столом з величезною порцією плову.

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Завдяки таким значним порціям вага Усика в останні роки легко перевалила за 100 кілограм. Тепер Олександр більш комфортно почуває себе серед велетнів суперважкого дивізіону.

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