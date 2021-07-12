Олександр показав, на що доводиться йти заради стрімкого прогресу в наборі ваги. У своєму інстаграмі Усик опублікував фото, на якому він сидить за столом з величезною порцією плову.
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Завдяки таким значним порціям вага Усика в останні роки легко перевалила за 100 кілограм. Тепер Олександр більш комфортно почуває себе серед велетнів суперважкого дивізіону.
Усик – Джошуа: що відомо про бій
- Бій Олександра Усика та Ентоні Джошуа запланований на 25 вересня і зможе пройти при глядачах.
- Усик претендент на титул WBO, але на кону стоятимуть ще й пояси WBA та IBF. Промоутер Едді Хірн заявив, що гонорар за бій буде розділений у співвідношенні 80/20 на користь Ентоні.
- У попередньому бою Усик здолав Дерека Чісору. Натомість Ентоні Джошуа нокаутував Кубрата Пулєва. Обидва боксери – олімпійські чемпіони 2012 року.