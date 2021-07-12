Александр показал, на что приходится идти ради стремительного прогресса в наборе веса. В своем инстаграме Усик опубликовал фото, на котором он сидит за столом с огромной порцией плова.

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Благодаря таким значительным порциям вес Усика в последние годы легко перевалил за 100 килограмм. Теперь Александр более комфортно чувствует себя среди гигантов супертяжелого дивизиона.

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