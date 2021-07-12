Александр показал, на что приходится идти ради стремительного прогресса в наборе веса. В своем инстаграме Усик опубликовал фото, на котором он сидит за столом с огромной порцией плова.
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Благодаря таким значительным порциям вес Усика в последние годы легко перевалил за 100 килограмм. Теперь Александр более комфортно чувствует себя среди гигантов супертяжелого дивизиона.
Усик – Джошуа: что известно о бое
- Бой Александра Усика и Энтони Джошуа запланирован на 25 сентября и сможет пройти при зрителях.
- Усик претендент на титул WBO, но на кону будут стоять еще и пояса WBA и IBF. Промоутер Эдди Хирн заявил, что гонорар за бой будет разделен в соотношении 80/20 в пользу Энтони.
- В предыдущем бою Усик одолел Дерека Чисору. А Джошуа нокаутировал Пулева. Оба боксера – олимпийские чемпионы 2012 года.