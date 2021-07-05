Таким чином, запланований на 25 вересня бій чемпіона WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і українського важковаговика Олександра Усика (18-0, 13 КО) зможе пройти при глядачах.
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Бій повинен відбутися в Лондоні на Tottenham Hotspur Stadium, який вміщує близько 62 тисяч глядачів.
Усик – Джошуа: коротко
- Усик претендент на титул WBO, але на кону стоятимуть ще й пояси WBA та IBF. Промоутер Едді Хірн заявив, що гонорар за бій буде розділений у співвідношенні 80/20 на користь Ентоні.
- У попередньому бою Усик здолав Дерека Чісору. Натомість Ентоні Джошуа нокаутував Кубрата Пулєва. Обидва боксери – олімпійські чемпіони 2012 року.