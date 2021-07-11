Журналіст Аріель Хельвані опублікував на своїй сторінці в твітерв відео, як Джошуа вже працює в стилі ММА. Традиційні удари з обох рук британець чергував з ударами ногами і колінами.

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Цікаво, що на лапах під час цього тренування з Джошуа працював колишній боєць UC Люк Барнатт.

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